Yankershop Food-Anleger wird’s freuen!

Yankershop Food hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 16,32 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um -0,67 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,99 Prozent im Branchenvergleich für Yankershop Food. Auch im Verbrauchsgütersektor lag das Unternehmen mit einer Rendite von -0,97 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert um 17,28 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Yankershop Food ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Yankershop Food liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 25,24 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen ergibt ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Yankershop Food mit 81,6 CNH aktuell +6,53 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der zurückliegenden 200 Tage wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +0,2 Prozent liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung erfahren, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält Yankershop Food also gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen, wobei die Performance in den letzten 12 Monaten besonders positiv hervorsticht.