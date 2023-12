Yankershop Food Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Yankershop Food-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 70, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt an, dass die Aktie überkauft ist, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung zustande kommt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") zeigt sich, dass die Yankershop Food-Aktie eine Rendite von -5,65 Prozent erzielt hat, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche schneidet die Aktie mit einer Rendite von 3,57 Prozent deutlich besser ab, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für die Yankershop Food-Aktie ist insgesamt positiv, da vor allem in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Yankershop Food-Aktie mit -16,68 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Ebenso weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, ein "Schlecht"-Signal auf. Insgesamt wird der Kurs der Yankershop Food-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.