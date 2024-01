Yankershop Food Aktie: Das hat Gewicht!

Die Aktie von Yankershop Food zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer positiven Bewertung im Bereich Sentiment und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in den letzten Monaten kaum Veränderungen und wird daher neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie von Yankershop Food eine Bewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Rendite von -5,65 Prozent im vergangenen Jahr, was im Vergleich zum Sektor "Verbrauchsgüter" eine Überperformance von 4,88 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für die Branche "Nahrungsmittel" beträgt -10,26 Prozent, was Yankershop Food um 4,61 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Yankershop Food aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt eine neutrale Einstufung, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung des RSI führt.

In der technischen Analyse ist die Yankershop Food mit einem Kurs von 70,92 CNH um -6,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Distanz zum GD200 beläuft sich auf -11,63 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.