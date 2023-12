Yankershop Food Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Yankershop Food heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Yankershop Food überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Yankershop Food in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führen.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die aktuelle Wertentwicklung von Yankershop Food als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs um -10,28 Prozent über dem GD200 verläuft. Der GD50 zeigt hingegen eine Abweichung von -4,99 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat Yankershop Food im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,32 Prozent erzielt, was 20,17 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Im Bereich "Nahrungsmittel" übertrifft die Aktie den durchschnittlichen Wert um 19,85 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.