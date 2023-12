Yankershop Food Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Yankershop Food herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 97,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass Yankershop Food überkauft ist. Deshalb erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 71,32, was auch auf eine Überkauft-Situation hinweist, und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat Yankershop Food mit einer Rendite von 16,32 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt und liegt damit mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt. Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,22 Prozent erzielte, liegt Yankershop Food mit 20,54 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt unterhalb des letzten Schlusskurses liegen. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 81,27 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 71,6 CNH liegt, was zu einer Abweichung von -11,9 Prozent führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (76,75 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -6,71 Prozent führt. Aufgrund dieser Werte wird Yankershop Food mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Yankershop Food in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zu Yankershop Food ist insgesamt rückläufig, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie aufgrund dieser Faktoren ein "Schlecht"-Rating.