Yangzijiang Shipbuilding-Anleger wird’s freuen!

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Yangzijiang Shipbuilding zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung. Aus diesem Grund wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie von Yangzijiang Shipbuilding. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 liegen im neutralen Bereich, was auf keine überkauften oder überverkauften Signale hinweist.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie führt. Trotzdem wurden auch 2 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer gemischten Bewertung führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich zeigt die Aktie von Yangzijiang Shipbuilding eine starke Performance von 8,62 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche und dem "Industrie"-Sektor übertrifft sie die durchschnittlichen Renditen um +13,52 Prozent bzw. 14,13 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.