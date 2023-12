Yangzijiang Shipbuilding Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die technische Analyse der Yangzijiang Shipbuilding-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,44 SGD lag, während der aktuelle Kurs bei 1,47 SGD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +2,08 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 1,47 SGD nahe am aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Gut" führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Yangzijiang Shipbuilding-Aktie beträgt 38, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 48,72 ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von 8,62 Prozent erzielt, was 15,4 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Maschinen" liegt das Unternehmen 14,79 Prozent darüber, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

