Yangzijiang Financial Holding im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Yangzijiang betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Yangzijiang-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 57,14), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Yangzijiang also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Durchschnitt des Schlusskurses der Yangzijiang-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 0,35 SGD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,31 SGD liegt, ergibt sich eine Abweichung von -11,43 Prozent, was aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 0,32 SGD, was einer Abweichung von nur -3,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Somit erhält die Yangzijiang-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen über Yangzijiang in den sozialen Medien zeigen deutlich, dass in den letzten beiden Wochen vermehrt negative Meinungen geäußert wurden. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Darüber hinaus ergibt sich ein Handelssignal von 1 Schlecht-Signal, was letztendlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Yangzijiang in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Yangzijiang festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant geändert. Daher erhält Yangzijiang in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.