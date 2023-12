Yangzijiang Financial Holding Aktie: Was ist jetzt angebracht?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Yangzijiang in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mittlerweile auf 0,35 SGD, während der aktuelle Kurs bei 0,31 SGD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund einer Distanz von -11,43 Prozent zum GD200. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,33 SGD, was zu einer weiteren Bewertung von "Schlecht" führt, aufgrund eines Abstands von -6,06 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Yangzijiang eingestellt waren. Es gab vor allem negative Themen und keine positiven Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Aufgrund historischer Berechnungen gibt es mehr Verkaufssignale als Kaufsignale, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Yangzijiang-Aktie liegt bei 60, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 54,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Yangzijiang.