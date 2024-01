Yangzijiang Financial Holding Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Kopin":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken für das Unternehmen Yangzijiang war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yangzijiang derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,35 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,325 SGD liegt, was einer Abweichung von -7,14 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 0,32 SGD, was einer Abweichung von +1,56 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie in der technischen Analyse daher mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Yangzijiang haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Yangzijiang-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als überverkauft eingestuft und erhält daher ein "Gut"-Rating. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.