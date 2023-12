Yangzijiang Financial Holding Aktie: Daran scheiden sich die Geister

In den letzten zwei Wochen wurde Yangzijiang von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung in Bezug auf Yangzijiang wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung. In Bezug auf Yangzijiang wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Yangzijiang als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 33,33 und der RSI25 bei 55,56, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -10 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen nur eine Abweichung von -1,56 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.