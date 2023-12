Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Stimmung unter den Anlegern für Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance ist neutral, wie aus den Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird von Analysten als schlecht bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einem Unterschied von -5,9 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie ebenfalls eine schlechte Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag sowohl unter dem 200-Tage-Durchschnitt als auch unter dem 50-Tage-Durchschnitt liegt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat sich die Aktie von Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance jedoch positiv entwickelt, mit einer Rendite von 27,27 Prozent, was 34 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.