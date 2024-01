Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse für die Aktie von Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,6 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,5 HKD liegt, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Entsprechend erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,61 HKD, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs von 0,5 HKD liegt, was einer Abweichung von -18,03 Prozent entspricht. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Im Vergleich zum Finanzsektor hat die Aktie von Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,27 Prozent erzielt, was 35,93 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Verbraucherfinanzierung" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -7,9 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 35,18 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,93 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie durchschnittlich bzw. gering sind. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance, basierend auf verschiedenen Indikatoren und Vergleichen in Bezug auf Trend, Branchenvergleich, Dividende sowie Sentiment und Buzz.