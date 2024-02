Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Werkzeug der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Aktuell liegt der RSI der Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance bei 49,09 und wird daher als "neutral" eingestuft. Selbst bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 55 weiterhin die Einstufung "neutral". Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine Bewertung als "neutral".

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Haltung gegenüber der Aktie. Auch in den letzten Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie daher heute eine "neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 0,6 HKD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 0,455 HKD weicht somit um -24,17 Prozent ab, was zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,57 HKD) liegt mit einer Abweichung von -20,18 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "schlechten" Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz, also die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, geben ebenfalls eine "neutral"-Bewertung für die Aktie wider. In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance-Aktie eine "neutral"-Bewertung auf Basis des RSI, Anleger-Sentiments, technischer Analyse und Buzz.