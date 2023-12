Yangtze River Port, Logistics-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI des Yangtze River Port And Logistics liegt bei 50, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses von Yangtze River Port And Logistics zeigt sich eine Performance von -99,67 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um 13,3 Prozent, was einer Underperformance von -112,96 Prozent für Yangtze River Port And Logistics entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 146,86 Prozent, wobei Yangtze River Port And Logistics 246,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen rund um Yangtze River Port And Logistics auf sozialen Medien geben kein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Während es derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation gibt, wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Somit wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Yangtze River Port And Logistics bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Yangtze River Port And Logistics zeigt die Untersuchung, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Yangtze River Port And Logistics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".