Yangtze River Port, Logistics Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für Yangtze River Port And Logistics in den letzten Wochen relativ unverändert geblieben sind. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den Diskussionen in sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Diskussionsstärke ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index, RSI, verwendet, um die Kursbewegungen zu bewerten. Für Yangtze River Port And Logistics liegt der RSI bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Einschätzung.

Die Stimmung und die Kommentare in sozialen Medien wurden ebenfalls analysiert, und es wurde festgestellt, dass diese überwiegend neutral sind. Auch die Themen, die von den Nutzern diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance von Yangtze River Port And Logistics in den letzten 12 Monaten mit einem Rückgang von -99,67 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche liegt, der um 8,95 Prozent gestiegen ist. Dies bedeutet eine Underperformance von -108,61 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine Rendite von 143,48 Prozent verzeichnete, liegt das Unternehmen mit einem Rückgang von 243,14 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.