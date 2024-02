Yangtze River Port, Logistics Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder zu verändern. Anhand der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Bewertungen für Aktien. Bei Yangtze River Port And Logistics wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Yangtze River Port And Logistics mit -99,67 Prozent mehr als 344 Prozent darunter. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 8,41 Prozent, wobei Yangtze River Port And Logistics mit 108,08 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse und betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem RSI von 50 wird die Aktie von Yangtze River Port And Logistics als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Yangtze River Port And Logistics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert in den letzten Tagen führen zu einer positiven Anleger-Stimmung und ermöglichen daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.