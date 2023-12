Yangtze River Port, Logistics Aktie: Immer langsam!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle beim Verstärken oder sogar Umkehren von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Für Yangtze River Port And Logistics wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" lautet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -99,67 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Yangtze River Port And Logistics 247,32 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 14,06 Prozent, und Yangtze liegt aktuell 113,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI wird die Yangtze River Port And Logistics aktuell mit dem Wert 50 als "Neutral" eingestuft. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit wird die RSI insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab, dass Yangtze River Port And Logistics in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine Gesamteinstufung von "Schlecht".