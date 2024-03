Yangtze River Port, Logistics Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Aktienkurs von Yangtze River Port And Logistics hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche einer Underperformance von -60,5 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Industrie"-Sektor eine durchschnittliche Rendite von 42,93 Prozent im letzten Jahr, wobei Yangtze River Port And Logistics um 92,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Yangtze River Port And Logistics-Aktie beträgt aktuell 50, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 40 ebenfalls neutral, was zu einem insgesamt neutralen Rating für die Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bezüglich Yangtze River Port And Logistics langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren und es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Yangtze River Port And Logistics daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich daher für Yangtze River Port And Logistics ein durchweg neutrales Rating in verschiedenen Kategorien.