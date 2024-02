Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Dividendenrendite von Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock liegt derzeit bei 4,66 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,6 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -0,94 Prozent. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock war gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Der Aktienkurs von Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,31 Prozent, was 15,94 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag bei 8,23 HKD lag, was einem Unterschied von -26,06 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (11,13 HKD) entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (8,75 HKD) liegt mit einem Abweichung von -5,94 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der Dividendenrendite, dem Sentiment und Buzz, dem Branchenvergleich und der technischen Analyse.

