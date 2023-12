Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,66 % aus, die nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,51 %. Daher wird die Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende vergeben.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock liegt bei einem Wert von 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,2 als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock-Aktie hat einen Wert von 75, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock verläuft aktuell bei 12,61 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 8,42 HKD aus dem Handel ging. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Insgesamt ergibt sich daher ein eher negativer Gesamtbefund für Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock, basierend auf Dividendenrendite, fundamentaler Bewertung, RSI und technischer Analyse.

