Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Aktie: Bloß aufpassen!

Die technische Analyse der Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 12,6 HKD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 8,31 HKD weicht somit um -34,05 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,51 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-12,62 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 5,39 und liegt damit 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 53. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine eindeutigen Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock-Aktie. Überwiegend wurden in den letzten Tagen neutrale Themen angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 55,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.