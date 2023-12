Yangtz Garment Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Yangtzekiang Garment ist neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Meinungen und Äußerungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Dieser Faktor wird zur weiteren Bewertung der Aktie herangezogen.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass Yangtzekiang Garment mit einer Rendite von -15,2 Prozent mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Verglichen mit der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, wo die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten bei 24,5 Prozent liegt, ist die Rendite von Yangtzekiang Garment mit 39,7 Prozent ebenfalls deutlich niedriger. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Yangtzekiang Garment als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,17 insgesamt 76 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 37,64 im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yangtzekiang Garment-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,3 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,15 HKD liegt, was einer Abweichung von -11,54 Prozent entspricht. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1,12 HKD, so liegt der letzte Schlusskurs bei ähnlicher Höhe (+2,68 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Zusammenfassend erhält Yangtzekiang Garment in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.