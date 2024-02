Yangtz Garment Aktie: Was war das denn?

Yangtzekiang Garment verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,16 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche einer Underperformance von -36,89 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Yangtzekiang Garment mit -27,29 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden liegt Yangtzekiang Garment mit einer Dividende von 1,69 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,22 % in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche. Die Differenz von 4,52 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Yangtzekiang Garment wird eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Yangtzekiang Garment liegt bei 43,48, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 62 eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.