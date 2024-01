Yangtz Garment Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Yangtzekiang Garment eine Rendite von -12,99 Prozent erzielt, was 16,39 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 18,61 Prozent, wobei Yangtzekiang Garment aktuell 31,61 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yangtzekiang Garment liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 0, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie des RSI daher als "Gut" bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite für Yangtzekiang Garment beträgt 1,69 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert von 2,13 Prozent. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Yangtzekiang Garment auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -7,09 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +3,51 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die technische Analyse als "Neutral" bewertet.