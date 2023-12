Yangtz Garment Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrückgänge auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Yangtzekiang Garment wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 zeigt einen Wert von 39,13, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinausläuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Yangtzekiang Garment bei 1,15 HKD und ist damit +3,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz von -11,54 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für diesen Zeitraum führt.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt derzeit 1,82 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,18 % ("Textilien Bekleidung und Luxusgüter") als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Yangtzekiang Garment im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,2 Prozent erzielt, was 26,09 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 24,45 Prozent, und Yangtzekiang Garment liegt aktuell 39,66 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.