Yangtz Garment Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Aktienkurs von Yangtzekiang Garment verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,19 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche durchschnittlich um 6,54 Prozent, was eine Underperformance von -23,73 Prozent für Yangtzekiang Garment bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -2,47 Prozent, wobei Yangtzekiang Garment um 14,72 Prozent hinter diesem Durchschnittswert zurückblieb. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird dies als "Schlecht"-Rating eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1,21 HKD für die Yangtzekiang Garment-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,18 HKD, was einem Unterschied von -2,48 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (1,13 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,42 Prozent), wodurch die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Yangtzekiang Garment also für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie weist einen Wert von 50 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis überverkauft, was zu einer abweichenden Bewertung und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Yangtzekiang Garment.

In fundamentalen Aspekten ist die Aktie von Yangtzekiang Garment mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,17 im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (31,18) um 71 Prozent niedriger bewertet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Perspektive.