Yangquan Coal Industry Aktie: So kann man sich irren!

Die technische Analyse der Shan Xi Hua Yang New Energy-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 8,55 CNH verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 10,16 CNH aus dem Handel, was einen Abstand von +18,83 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 8,89 CNH, was einer Differenz von +14,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einstufung der Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch besonders negativ. Die Analyse der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Shan Xi Hua Yang New Energy-Aktie mit einer Rendite von -15,28 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" um mehr als 22 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite mit 22,43 Prozent deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shan Xi Hua Yang New Energy-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Shan Xi Hua Yang New Energy-Aktie auf Basis der technischen Analyse, Anlegerstimmung und Branchenvergleich.