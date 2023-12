Yangmei Chemical Aktie: Das macht sprachlos!

Die technische Analyse der Yangmei Chemical-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 3,25 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,24 CNH liegt nur um -0,31 Prozent darunter, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,19 CNH) liegt mit einem Unterschied von +1,57 Prozent zum letzten Schlusskurs nahe beieinander, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In Bezug auf Dividenden schneidet Yangmei Chemical im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (1,91 %) schlechter ab, da keine Dividende ausgeschüttet wird. Dies führt zu einer schlechten Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün und negative Diskussionen gab es nicht. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Yangmei Chemical, was zu einer guten Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Yangmei Chemical zeigen eine insgesamt schwache Aktivität im Netz und eine negative Änderung der Stimmungsrate über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer schlechten Gesamtbewertung.

Insgesamt ergibt sich für Yangmei Chemical eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse, eine schlechte Bewertung in Bezug auf Dividenden und eine gute Einschätzung des Anleger-Sentiments. Jedoch wird das Unternehmen aufgrund der schwachen Diskussionsintensität und der negativen Stimmungsänderung insgesamt als schlecht bewertet.