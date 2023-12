Yangmei Chemical Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yangmei Chemical-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 52, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ein Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (54,29) bestätigt diese Einschätzung auch auf längere Sicht. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Yangmei Chemical derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Chemikalien. Die Differenz beträgt 1,92 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Yangmei Chemical im letzten Jahr eine Rendite von -0,31 Prozent erzielt, was 7,99 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine signifikante Veränderung in Bezug auf Yangmei Chemical. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionen über das Unternehmen liegen im normalen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Yangmei Chemical daher ein "Neutral"-Rating basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.