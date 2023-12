Yangmei Chemical Aktie: Anleger aufgepasst!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Yangmei Chemical in den sozialen Medien, was zu einem positiven Stimmungsbarometer bei den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Yangmei Chemical wurde in letzter Zeit ähnlich viel diskutiert wie normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen. Das aktuelle KGV von Yangmei Chemical beträgt 40, während vergleichbare Unternehmen aus der Chemikalienbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, weshalb sie von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie erhält.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt sich, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie aufgrund der geringen Abweichung vom gleitenden Durchschnitt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die Yangmei Chemical ergibt sich ein RSI-Wert von 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf Basis des RSI25 wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.