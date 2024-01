Yangarra Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Tidewater":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Yangarra hat sich zuletzt als überwiegend negativ erwiesen. Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln vor allem negative Meinungen wider, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Analyse des Meinungsmarktes in den vergangenen Tagen fokussierte sich auf negative Themen rund um Yangarra.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 76,92 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 56, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung somit als "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzungen der Analysten für die Yangarra-Aktie sind gemischt. In den letzten zwölf Monaten gab es 3 Bewertungen, von denen 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem allgemeinen "Gut"-Rating. Allerdings ergab die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ein "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht) und ein durchschnittliches Kursziel von 2,75 CAD, was auf ein Aufwärtspotential von 123,58 Prozent hinweist. Insgesamt erhält Yangarra somit ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Analysteneinschätzung.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Yangarra derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (0 % gegenüber 97,28 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.