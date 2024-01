Yangarra Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Yangarra hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,38 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Underperformance von -51,78 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu stiegen die durchschnittlichen Aktien in dieser Branche um 1,4 Prozent, was die schwache Leistung von Yangarra verdeutlicht. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,4 Prozent hatte, liegt Yangarra um 51,78 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Yangarra ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im letzten Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmung der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat unauffällig, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Yangarra-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Yangarra derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet eine Dividendenrendite von 97,26 Prozent, was einer Differenz von -97,26 Prozent zur Yangarra-Aktie entspricht. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yangarra derzeit 1,99, was 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Yangarra in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.