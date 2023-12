Yangarra Aktie: Das hat Gewicht!

Die Anlegerstimmung für das Unternehmen Yangarra Energy Ltd. ist in den letzten Tagen überwiegend negativ. Laut einer Stimmungsanalyse auf Social Media gab es vier positive und fünf negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch als neutral eingestuft. Basierend auf dieser Analyse erhält Yangarra daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Gegensatz dazu schätzen Analysten die Aktie von Yangarra langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 3,13 CAD, was einer Erwartung von 146,06 Prozent entspricht.

Die Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Yangarra in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Dies spiegelt sich auch in der Diskussionsstärke wider, die eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yangarra derzeit einen Wert von 1 auf, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn des Unternehmens 1,99 Euro zahlt. Dies ist 97 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.