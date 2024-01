Yangarra Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die kanadische Öl- und Gasgesellschaft Yangarra wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten zwei Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als neutral eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten für Yangarra abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 3,13 CAD, was einem potenziellen Anstieg von 144,14 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Bewertungen erhält die Aktie insgesamt eine positive Empfehlung von Analysten.

Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie der Aktie verläuft bei 1,71 CAD, was als negativ eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 1,28 CAD und weist damit einen Abstand von -25,15 Prozent zur 200-Tage-Linie auf. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird die Aktie negativ bewertet, da sie sich um 13,51 Prozent unter diesem Wert befindet. Die Gesamteinschätzung basierend auf dieser Analyse fällt daher negativ aus.

In Bezug auf die Dividende weist Yangarra eine Rendite von 0 Prozent auf, was 74,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht ein unrentables Investment darstellt und daher von der Redaktion als negativ bewertet wird.