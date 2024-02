Yangarra Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der kanadische Öl- und Gasproduzent Yangarra wird derzeit als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 1,75, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 50,08 einem Abstand von 97 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeigen sich überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Yangarra. Auch in den Analystenbewertungen schneidet das Unternehmen gut ab: 2 von 3 Analysten geben eine positive Einschätzung ab, während die verbleibende Bewertung als neutral eingestuft wird. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 2,25 CAD, was einem Potenzial von 90,68 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von Yangarra von den Analysten insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie für 7 Tage liegt bei 36,36, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 56 ebenfalls eine neutrale Lage an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.