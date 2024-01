Yangarra Aktie: Ruhig bleiben!

Yangarra: Aktivität und Stimmungsänderung weisen auf "Gut"-Einstufung hin

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Yangarra lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Yangarra in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Aktienkurs im Branchenvergleich: Yangarra liegt mit einer Rendite von -50,39 Prozent mehr als 53 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie"). Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,9 Prozent, wobei Yangarra mit 53,29 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Yangarra beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 58,82 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 61,82 Punkten. Somit wird Yangarra unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Yangarra beträgt aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -97,25 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Yangarra heute mit einer "Schlecht"-Bewertung.