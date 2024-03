Yangarra Aktie: Einfach unglaublich

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yangarra beträgt derzeit 1,75, was 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 53 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen zu Yangarra überwiegen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor hat Yangarra im letzten Jahr eine Rendite von -47,25 Prozent erzielt, was 56,2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Ebene.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Yangarra 5,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In Anbetracht dessen wird die Aktie im Vergleich eher als unrentables Investment betrachtet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.