Yangarra Aktie: Aus und vorbei!

Die Aktie von Yangarra wird derzeit aufgrund verschiedener Indikatoren als "Schlecht" eingestuft. Die 200-Tage-Linie liegt bei 1,77 CAD, was zu einem Abstand von -26,55 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 1,3 CAD führt. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -19,25 Prozent. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich ergibt sich eine Unterperformance von -48,43 Prozent für Yangarra im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt nur um -2,4 Prozent gefallen sind. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine deutliche Unterperformance von 46,03 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Energie"-Sektors. Diese Daten führen zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien, zeigt ebenfalls eine überwiegend negative Stimmung gegenüber Yangarra in den letzten Wochen. Die Mehrheit der Diskussionstage war von negativen Themen geprägt, was zu einer aktuellen "Schlecht"-Einschätzung führt.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet deuten auf eine negative Stimmung in Bezug auf die Aktie hin. Obwohl eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen wurde, zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild daher als "Schlecht" bewertet.