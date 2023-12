Yangaroo Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Yangaroo liegt bei 50, was zu einer neutralen Einstufung führt. Ebenso zeigt der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, einen neutralen Wert von 50, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte in den letzten Wochen bei Yangaroo kaum eine Veränderung festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch Yangaroo auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigen trendfolgende Indikatoren an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt, wird betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Yangaroo-Aktie beträgt aktuell 0,05 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls bei 0,05 CAD, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Yangaroo auf Basis der trendfolgenden Indikatoren also eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden in letzter Zeit ausschließlich positive Meinungen zu Yangaroo veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine insgesamt positive Bewertung des Anleger-Sentiments mit "Gut".