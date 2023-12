Yangaroo Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Anlegerstimmung bezüglich Yangaroo war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab vier positive und zwei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird daher eine "Gut"-Einschätzung für Yangaroo abgegeben.

In Bezug auf den Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten durchschnittlich aktiv war. Daher wird für diesen Faktor eine "Neutral"-Einschätzung für Yangaroo abgegeben. Ebenso ist die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Yangaroo somit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) für Yangaroo liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 100, was ebenfalls als überkauft gilt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Bewertung als "Schlecht" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,04 CAD liegen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Zusammenfassend erhält Yangaroo daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf den verschiedenen analysierten Faktoren.