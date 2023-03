Yang Chaobin von Huawei: ,,Höher, weiter, grenzenlos: Der Schritt zum neuen 5 G".

Barcelona, Spanien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) -Auf der Konferenz „5 G Network Co-Construction and Sharing Guide 2023", die von China Telecom and China Unicom während des Mobile World Congress (MWC) 2023 in Barcelona abgehalten wurde, hielt Yang Chaobin, Senior Vice President und President of ICT Products & Solutions bei Huawei, eine Grundsatzrede mit dem Titel „Höher, weiter, grenzenlos: Der Schritt zum neuen 5 G (Above, Beyond, Boundless: Stride to New 5G)." In seiner Rede merkte Yang an: „5 G ist zu einem wichtigen Motor der globalen digitalen Wirtschaft geworden. China Telecom und China Unicom haben mit Huawei zusammengearbeitet, um die Netzwerkfähigkeiten und das Benutzererlebnis durch gemeinsame Innovationen kontinuierlich zu verbessern."Im Laufe der Jahre hat China Telecom and China Unicom Seite an Seite mit Huawei zusammengearbeitet, um viele bahnbrechende Errungenschaften beim Aufbau und beim Teilen von Netzwerken zu erzielen. Im Bereich der Normung und Industrieentwicklung haben sie gemeinsam das erste NSA+SA-Co-Construction- und Sharing-Projekt durchgeführt und das Unternehmen3GPP dazu ermutigt, die Standards für 2.1 GHz Large Bandwidth Sharing und 3.5 GHz + 2.1 GHz Super Uplink in seine Agenda aufzunehmen. Im Bereich Produkt- und Lösungsinnovation haben sie gemeinsam die erste Massive MIMO CA Dual-200 MHz und die erste 300 MHz 5 G LampSite eingeführt. Auf der Grundlage von Lösungsinnovationen können in einigen Gebieten Spitzengeschwindigkeiten von 3,2 Gbit/s für Nutzer im Freien und 4,7 Gbit/s für Nutzer in Gebäuden erreicht werden. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der gemeinsame Aufbau und die gemeinsame Nutzung von Netzen China Telecom und China Unicom in die Lage versetzt hat, einer breiteren Nutzerbasis ein erstklassiges 5 G-Erlebnis zu bieten.Als langfristiger strategischer Partner von Netzbetreibern wird Huawei auch weiterhin einzigartige, innovative Lösungen anbieten. Auf der Grundlage des „One 5 G"-Konzepts und einer Reihe von Lösungen wird Huawei China Telecom und China Unicom dabei helfen, das volle Potenzial ihres gemeinsamen Spektrums auszuschöpfen und eine effiziente Multiband-Koordination zu implementieren. Huawei wird Netzbetreibern auch weiterhin dabei helfen, den gemeinsamen Aufbau und die gemeinsame Nutzung von Netzen mit optimalen Lösungen zu verbessern und zu erweitern und so den vollen Wert dieser Netztechnologie zu entfalten.Gegen Ende der Konferenz betonte Yang die Notwendigkeit einer „Endlosen Erforschung der neuen Reise (Endless Exploration to the New Journey)." Er betonte weiter, dass „Huawei im Einklang mit den Konzepten der Offenheit, Zusammenarbeit und Win-Win-Situation weiterhin mit Industriepartnern zusammenarbeiten wird, um 5.5 G-Innovationen anzuführen und Netzwerke aufzubauen, die 10 Gbit/s-Erfahrungen, 100 Milliarden Verbindungen und native Intelligenz unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam einen neuen Weg einschlagen, um unsere Branche voranzubringen."Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2013262/Yang_Chaobin_Huawei_s_Senior_Vice_President_President_ICT_Products.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yang-chaobin-von-huawei-hoher-weiter-grenzenlos-der-schritt-zum-neuen-5-g-301761533.htmlPressekontakt:Bijun Feng,fengbijun2@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell