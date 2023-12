Yandex-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Yandex-Aktie wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 18,94 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 18,94 USD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Yandex in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt positiv über das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung ("Gut") führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yandex-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Yandex-Aktie.