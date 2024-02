Yandex Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Yandex liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt ebenfalls bei 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamteinschätzung für Yandex basierend auf dem RSI ist daher "Neutral".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme an negativen Kommentaren über Yandex in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer negativen Stimmung unter den Marktteilnehmern geführt hat. Infolgedessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Yandex in den sozialen Medien ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv für Yandex. In den letzten beiden Wochen wurden keine positiven oder negativen Themen in den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung "Gut" führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Yandex-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 18,94 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag ebenfalls bei 18,94 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.