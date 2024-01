Yandex Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Diskussionen über Yandex in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wieder. In den vergangenen beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Beobachtungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yandex-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 18,94 USD mit dem aktuellen Kurs übereinstimmt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt nahe dem aktuellen Kurs. Daher erhält die Yandex-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Yandex wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Yandex liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend führt das Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral" für die Yandex-Aktie.