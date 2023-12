Yandex Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung rund um die Yandex-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Dabei ergab sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Yandex in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Yandex besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen überwogen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Yandex-Aktie beträgt aktuell 50, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Yandex-Aktie weder in einem klaren Auf- noch Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen in ähnlichem Niveau wie der letzte Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt. Insgesamt wird Yandex also mit einem "Neutral"-Rating versehen.