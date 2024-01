Yandex Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Yandex-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher für Yandex in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Yandex-Aktie ein Durchschnitt von 18,94 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag ebenfalls bei 18,94 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen Wert von 18,94 USD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Yandex also für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Yandex-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Wert des RSI auf 25-Tage Basis (50) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Yandex.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Yandex unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.