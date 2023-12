Yandex Aktie: Alles andere als uninteressant …

In den letzten Wochen hat die Anzahl negativer Kommentare über Yandex in den sozialen Medien zugenommen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf eine negative Stimmung hin, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die erhöhte Diskussion und die steigende Aufmerksamkeit um Yandex führen jedoch zu einer "Gut"-Rating in dieser Hinsicht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 18,94 USD für die Yandex-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag ebenfalls bei 18,94 USD, weshalb eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie aktuell neutral bewertet werden sollte.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Yandex-Aktie beträgt aktuell 50, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt diese neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher eine "Neutral"-Bewertung für Yandex.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Bewertung von Yandex. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Yandex-Analyse vom 16.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Yandex jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Yandex-Analyse.

Yandex: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...