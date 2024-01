Yandal Resources Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Yandal-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 48, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 56,41, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Yandal.

Die technische Analyse zeigt, dass die Yandal-Aktie mit einem Kurs von 0,085 AUD inzwischen +6,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +21,43 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. Positive Themen dominierten an drei Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Yandal diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Yandal wurde in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Insgesamt erhält Yandal daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.