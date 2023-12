Yandal Resources Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

In den letzten Wochen gab es bei Yandal keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Weder eine deutlich positive noch eine negative Tendenz war in den sozialen Medien erkennbar. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine bedeutenden Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, weshalb auch die Stärke der Diskussion neutral bewertet wird. Insgesamt erhält Yandal daher für diesen Aspekt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yandal-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 100, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage Basis bei 24,56 und deutet auf eine Überverkauftheit hin, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Yandal-Aktie mit 0,084 AUD derzeit +20 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen, liegt die Aktie mit +20 Prozent über dem GD200 und wird daher auch langfristig positiv bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Yandal basierend auf den verschiedenen Kriterien.